Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Угроза исчезновения дальневосточных леопардов в России полностью ликвидирована, ведется работа по расширению мест их обитания, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В 2012 года был образован национальный парк "Земля леопарда" и фонд неравнодушных людей. Тогда ситуация была очень нехорошая. Оставалось около 30 особей самой редкой и красивой кошки. За это время многое сделано. Угроза исчезновения этого подвида ликвидирована полностью", — сказал Иванов.

Как рассказал Иванов на вечере памяти Николая Воронцова, чьё имя присвоено национальному парку "Земля леопарда", сегодня в парке обитает около ста особей вместе с котятами.

"Решив одну проблему, мы создали другую проблему сами себе, в жизни так часто бывает. Теперь территории не хватает — слишком много кошек и каждой нужен свой ареал. Мы над этим работаем, кое-какие подвижки есть", — добавил Иванов.

При этом он подчеркнул, что российский проект сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра стал одним из лучших мировых образцов того, как можно сохранять исчезающих животных.

Национальный парк "Земля леопарда" был образован в Приморском крае постановлением правительства России 5 апреля 2012 года. Под его охраной находится около 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. Учеты начала 2000-х годов фиксировали в дикой природе только около 30 этих хищников. По данным за 2015 год, в нацпарке обитало около 70 леопардов.