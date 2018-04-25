"Росгосцирк" создал рабочую группу по выполнению поручений Путина

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специально созданная в "Росгосцирке" рабочая группа займется решением задач, направленных на выполнение поручений президента РФ Владимира Путина относительно цирковой сферы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по поводу "Росгосцирка". В частности, он поручил правительству принять меры по совершенствованию законодательства, касающегося цирковой деятельности, провести ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы цирков, входящих в структуру компании "Росгосцирк", а также вывести предприятие на полную самоокупаемость к 2020 году.

"Росгосцирк" будет действовать в соответствии с поручениями президента и неукоснительно выполнять поставленные в перечне задачи, для решения которых в компании создана рабочая группа", — сказали в пресс-службе.