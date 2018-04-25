Глава ГИБДД рассказал о новом экзамене на водительские права

Сотрудник ГИБДД УМВД России по Ивановской области во время демонстрации сдачи практического экзамена по вождению с новым Административным регламентом, архивное фото

Сотрудник ГИБДД УМВД России по Ивановской области во время демонстрации сдачи практического экзамена по вождению с новым Административным регламентом, архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый экзамен на водительские права будет строже, чем сейчас, больше внимания будет уделяться практическому вождению, заявил на пресс-конференции глава ГИБДД Михаил Черников.

Накануне он рассказал в интервью газете "Коммерсант", что Госавтоинспекция планирует объединить две части практического экзамена в одну — когда будут проверяться навыки вождения на площадке и в реальных городских условиях.

"Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств (в условиях города. — Прим. ред.)", — сказал Черников.

По словам главы ГИБДД, на введение нового экзамена потребуется время — это может занять "не один день и не один месяц".

Черников также отметил, что сейчас есть проблемы именно с обучением практическому вождению. Чтобы уделить этому больше времени, "площадку" и "город" объединят в один экзамен, пояснил он.

"Водитель, получая завтра удостоверение, самостоятельно будет двигаться. В этом более важная часть", — заключил глава ведомства.