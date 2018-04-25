Алексей Немов: болею за свою команду

В минувший вторник одна из столичных площадок принимала целую плеяду прославленных спортсменов разных лет. Обладатели множества медалей и титулов собрались на торжественный гала-вечер чемпионов "Друзья большого спорта", посвященный двум главным спортивным событиям года: прошедшим зимним Олимпийским играм и грядущему Чемпионату мира по футболу.

Прославленный гимнаст, четырехкратный чемпион олимпийских игр, соорганизатор мероприятия, Алексей Немов рассказал в интервью РИА Новости о поражениях, победах, отношении к гимну, дружбе и ожиданиях от предстоящего супер-события в области сорта — ЧМ-2018.

— Алексей, сложно ли было собрать в одном зале целую звездопад прославленных спортсменов? Какова была ваша главная цель?

— Главной моей задачей было пригласить всех своих друзей, чтобы встретиться в неформальной обстановке, пообщаться, вспомнить и насладиться всеми моментами нашей спортивной жизни, которые ежегодно дают огромный толчок в развитии разных видов российского спорта. Это в тоже время служит и огромной мотивацией для юного поколения спортсменов, которые только начинают свои первые шаги по ковровой дорожке к пьедесталу. Не секрет, что спортсмены практически не видятся в обычной жизни. Встречи происходят только на соревнованиях, когда у каждого свои задачи.

— Сегодняшний вечер начался с гимна. Что он для вас значат эти минуты?

— Для меня лично, это всегда связано с победой. Это минуты, когда я вспоминаю свою спортивную жизнь, свое первое восхождение на высшую ступень пьедестала и в то же время с благодарностью ко всем, кто помогал мне в моей спортивной жизни.

— Каким должен быть будущий чемпион?

— История успеха зависит от многих факторов. Во-первых, это любовь и искреннее отношение к тому, что ты делаешь. Второе — умение слушать внутреннее я, а также советы тренера и людей, которые с тобой работают. Одно из главных — уважать своих соперников и просто, быть человеком.

— Осталось совсем немного до начала ЧМ-2018. За кого будете болеть?

— Спортсмены России, несмотря на вид спорта — это одна команда. За свою команду.

— Несправедливая оценка на Играх-2004 года в Афинах. О чем вы думали, успокаивая болельщиков, которые более 15 минут бойкотировали испуганную такой реакцией команду судей?

— В это время я задавал себе только одни вопрос: как я могу вернуться на родину без медали? Для меня это был просто… конец света.

— Для вас спорт — это…

— Это моя жизнь.

Организатором приема стал журнал "Большой спорт".