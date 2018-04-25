Власти Москвы согласовали "Левому фронту" проведение митинга

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала "Левому фронту" проведение митинга 6 мая на Суворовской площади, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Мы согласовали проведение этой акции на Суворовской площади. Организаторы согласились на это", — сказал Черников РИА Новости.
Глава ведомства подчеркнул, что достигнутая договоренность демонстрирует, что городская администрация находит общий язык с различными политическими и общественными движениями.
При этом Удальцов сообщил РИА Новости, что движение пока рассматривает предложение мэрии. "Думаю, что мы будем согласны на Суворовскую площадь, так как главное — иметь площадку для сбора людей в центре города. Суворовская площадь для этого подходит", — сказал Удальцов.