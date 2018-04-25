Власти Москвы согласовали "Левому фронту" проведение митинга

Лидер движения Авангард красной молодёжи, координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов на митинге оппозиции в Москве по итогам президентских выборов. 19 марта 2018

Лидер движения Авангард красной молодёжи, координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов на митинге оппозиции в Москве по итогам президентских выборов. 19 марта 2018

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала "Левому фронту" проведение митинга 6 мая на Суворовской площади, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее лидер движения Сергей Удальцов сообщил в своем Twitter-аккаунте , что подал заявку в мэрию о проведении митинга, посвященного обсуждению инаугурации Владимира Путина, на площади Революции 6 мая.

"Мы согласовали проведение этой акции на Суворовской площади. Организаторы согласились на это", — сказал Черников РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что достигнутая договоренность демонстрирует, что городская администрация находит общий язык с различными политическими и общественными движениями.

При этом Удальцов сообщил РИА Новости, что движение пока рассматривает предложение мэрии. "Думаю, что мы будем согласны на Суворовскую площадь, так как главное — иметь площадку для сбора людей в центре города. Суворовская площадь для этого подходит", — сказал Удальцов.