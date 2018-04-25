Российский космонавт показал фото моста в Крым с борта МКС

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на МКС, опубликовал в своем Instagram сделанные с орбиты фотографии Крыма и строящегося моста через Керченский пролив.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) 24 Апр 2018 в 9:58 PDT

"Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>