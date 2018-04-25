Средний чек поездки на такси в Москве с 2016 года снизился на 11%

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Средний чек за поездку на такси в Москве снизился до 445 рублей, что на 11% ниже, чем в 2016 году, сообщили РИА Новости в департаменте транспорта Москвы.
Столичные власти напомнили, что в первом квартале прошлого года средняя стоимость поездки составляла 450 рублей, а в 2016 году — почти 500 рублей.
Снижение стоимости, по данным департамента, происходит за счет роста числа коротких поездок и за счёт конкуренции таксомоторных компаний.
В ведомстве рассказали, что в начале 2017 года такси ежедневно пользовались около 700 тысяч пассажиров, на сегодняшний день им пользуются около 760 тысяч пассажиров. Среднее время ожидания автомобиля не превышает 5-7 минут даже в часы пик.