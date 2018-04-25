В России ужесточится ответственность операторов техосмотра

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России собираются ужесточить проведение техосмотра и вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов, подготовлены соответствующие законопроекты, сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Подготовлен очень серьёзный пакет (законодательный) по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, тем кто выдаёт сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов", — сказал Черников.