В Москве 4 и 6 мая в связи с велогонкой перекроют Крылатскую улицу

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Крылатская улица будет перекрыта 4 и 6 мая в связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы", сообщил в среду информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.

По данным информационного центра, Крылатская улица будет перекрыта на участке от дома 18 до дома 8 четвертого и шестого мая с 12.00 до 16.30 и с 9.00 до 12.00 соответственно. Также соревнования будут проходить в Клёново 3 и 5 мая с 12.00 до 16.30.

Международная гонка "Пять колец Москвы" пройдет со 2 по 6 мая.