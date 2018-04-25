В Министерстве труда сообщили о сбалансированности бюджета ПФР

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), как текущий, так и с учетом предлагаемых изменений, сбалансирован по доходам и расходам, а объем трансферта из федерального бюджета даже сокращается, заявили журналистам в Минтруде РФ, комментируя сообщения СМИ о якобы возросшем дефиците бюджета ПФР.

Ранее ряд СМИ сообщил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2018 году будет пересмотрен со 106,6 миллиарда рублей, заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 миллиарда рублей. Такой вывод якобы следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда. При этом прогнозируемые доходы якобы снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда рублей.

"Поправки в бюджет Пенсионного фонда России носят технический характер. Бюджет ПФР, как текущий, так и с учетом предлагаемых изменений, сбалансирован по доходам и расходам. Кроме того, объем трансферта из федерального бюджета даже сокращается", — заявили в Минтруде.

Обязательства по выплате пенсий и другие обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться, подчеркнули в ведомстве.

Позже в самом фонде уточнили, что корректировки предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 миллиарда рублей.

"Таким образом снижается зависимость от федерального бюджета. Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год сбалансирован за счет имеющихся остатков средств, образовавшихся в бюджете на начало 2018 года. Все выплаты, которые осуществляет ПФР, будут производиться в срок и в полном объеме; все расходы по социальным и пенсионным обязательствам финансово обеспечены", — заявили в фонде.