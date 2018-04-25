RT получил "интернет-Оскар" в зрительском голосовании за проекты в соцсетях

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеканал RT по результатам зрительского голосования одержал победу в номинации "Реклама и СМИ. Лучшее использование социальных медиа" на международной премии Webby Awards, сообщает пресс-служба телеканала.

"Проект телеканала RT #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России, одержал победу в номинации "Реклама и СМИ. Лучшее использование социальных медиа" People’s Voice Award — зрительского голосования престижной международной премии Webby Awards", — передает пресс-служба.

"Мы благодарны всем, кто проголосовал за наш проект. Эта победа показала, насколько нужны и важны такие образовательные соцмедиа-проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100. Надеемся, аудитория оценит нашу новую историю, рассказывающую о жизни последней царской семьи в 4000 оригинальных фото из их личного архива", — цитирует пресс-служба слова автора проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилла Карновича-Валуа.

В пресс-службе пояснили, что в рамках проекта #1917LIVE, размещенного на платформе Twitter, десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей: последнего российского царя Николая II, вождя Октябрьской революции Владимира Ильича Ленина, министра-председателя Временного правительства Александра Керенского, а также простых рабочих и солдат. Там уточнили, что в проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании и известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

Согласно поступившей от пресс-службы информации, проект #1917LIVE завоевал уже 18 международных и российских премий, став "Лучшим образовательным онлайн-проектом", получив первое место за "Присутствие в Twitter" на премии Shorty Social Good, награды в области рекламы на премии Epica Awards и за достижения в соцсектях на премии Shorty Awards. Проект одержал победу в категории "Цифровой спецпроект" на международном телевизионном конкурсе New York Festivals, где проморолики проекта также получили серебро в категории "Кинематография", он победил в российском конкурсе "Медиабренд", получил серебряную награду российской премии в области рекламы Red Apple и золото на премии Adweek ARC Awards, уточнили в пресс-службе.