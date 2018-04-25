В Москве собрали более 37 тонн отходов на акции "Разделяй и используй"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 37 тонн отходов собрали в Москве в ходе акции "Разделяй и используй" в 2018 году, они будут отправлены на переработку, сообщили в пресс-службе департамента природопользования столицы в среду.
При этом больше всего было собрано отходов бумаги – 30,9 тонны, стекла – 3,4 тонны, пластика – 2 тонны, оргтехники – 641 килограмм, металла – 566 килограммов.
Все собранные отходы будут отправлены на переработку.
В департаменте рассказали, что данная акция проходит ежегодно в течение нескольких лет и в этом году проходила с 9 по 22 апреля на территориях 10 административных округов Москвы. В рамках акции горожане могли сдать в мобильные пункты на переработку бумагу и картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику.
"Как показывают результаты акции "Разделяй и используй" в 2018 году, интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет. В 2014 году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано более 2 тонн отходов… В ходе акции "Разделяй и используй-2017" было собрано 33,5 тонны отходов", — заключили в ведомстве.