В Москве собрали более 37 тонн отходов на акции "Разделяй и используй"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 37 тонн отходов собрали в Москве в ходе акции "Разделяй и используй" в 2018 году, они будут отправлены на переработку, сообщили в пресс-службе департамента природопользования столицы в среду.

"В итоге участники акции "Разделяй и используй" в 2018 году собрали 37,6 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (7,1 тонн), на втором месте СВАО (6,7 тонн), на третьем – ЦАО (6,5 тонн)", — говорится в сообщении департамента.

При этом больше всего было собрано отходов бумаги – 30,9 тонны, стекла – 3,4 тонны, пластика – 2 тонны, оргтехники – 641 килограмм, металла – 566 килограммов.

Все собранные отходы будут отправлены на переработку.

В департаменте рассказали, что данная акция проходит ежегодно в течение нескольких лет и в этом году проходила с 9 по 22 апреля на территориях 10 административных округов Москвы. В рамках акции горожане могли сдать в мобильные пункты на переработку бумагу и картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику.

В пресс-службе отметили, что главная задача проекта заключается в популяризации экологически ответственного образа жизни, информировании горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку.

"Как показывают результаты акции "Разделяй и используй" в 2018 году, интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет. В 2014 году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано более 2 тонн отходов… В ходе акции "Разделяй и используй-2017" было собрано 33,5 тонны отходов", — заключили в ведомстве.