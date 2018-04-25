Около 80% аттракционов в Москве признали безопасными

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Около 80% механизированных аттракционов в Москве готовы к работе и имеют необходимый талон допуска к эксплуатации, рассказал журналистам начальник Инспекции по надзору за аттракционной техникой Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александр Тучин.

Как пояснил Тучин, механизированными аттракционами, в частности, являются колеса обозрения, карусели, автодромы, 5D кинотеатры и американские горки. "Такие аттракционы, в которых исключается мускульная сила человека".

"На данный момент могу сказать, что 79% аттракционов имеют талон допуска на эксплуатацию, то есть в цифрах это 260 аттракционов из 330 аттракционов, которые сейчас размещены у нас в Москве, могут эксплуатироваться, проверены инспекцией и допущены непосредственно к эксплуатации", — сказал он.

Тучин отметил, что оставшиеся 70 аттракционов пока не имеют талонов допуска и не эксплуатируются по решению коммерческих организаций, которым они принадлежат. "В том числе из них львиная доля аттракционов — водные, которые, естественно, пока не эксплуатируются, а будут чуть позже, в летний период", — добавил начальник инспекции.

По словам начальника инспекции, в ходе проверок аттракционов на готовность к работе проведен осмотр каждого аттракциона.

Двести тридцать аттракционов размещены в парках и скверах столицы, 16 аттракционов — на 15 площадках в административных округах и 84 — в 38 торгово-развлекательных центрах и комплексах Москвы, подытожил Тучин.