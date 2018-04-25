Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Конституционный суд разрешил признавать сбежавших после аварии водителей пьяными не только на основании медосвидетельствования, но и "по совокупности иных доказательств", передает корреспондент РИА Новости.

Суд признал не соответствующим Конституции примечание 2 статьи 264 Уголовного кодекса, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования.

"Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП", — говорится в материалах суда.

Выгодный побег

Побег с места ДТП может свидетельствовать о желании скрыть опьянение и избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности, отметил суд. В то же время сам факт побега не означает, что водителя априори можно признать нетрезвым. Он не равнозначен ни факту опьянения, ни добровольному отказу от прохождения освидетельствования.

Сложившаяся ситуация, фактически, ставит сбежавших с места ДТП пьяных водителей в более выгодное положение, чем тех, кто согласился "подуть в трубку", констатировали судьи.

Суд обязал законодателя в течение года внести необходимые изменения, а до этого времени практика останется прежней — сбежавших с места ДТП по-прежнему нельзя признавать пьяными.

История вопроса

В КС с запросом обратился президиум Ивановского областного суда, который рассматривает дело местного жителя Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет заключения за пьяное ДТП с двумя погибшими.

С места ДТП Журавлев сбежал и почти год скрывался, после чего сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что разрешенной скорости не превышал и за рулём был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, а также видеозаписи из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания, чеки с указанием употребленных спиртных напитков и другие улики.

Тем не менее, Верховный суд признал заслуживающими внимания доводы о неправомерном признании Журавлева пьяным, ссылаясь на примечание 2 статьи 264 УК.

Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу Журавлева и обратился в КС, полагая, что эта норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, хотя по закону это возможно в отношении лиц, обвиняемых в совершении любых других уголовно наказуемых деяний.