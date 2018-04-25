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Общество

Парк 850-летия Москвы приведут в порядок после зимы

09:1225.04.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРаботы по благоустройству на территории парка имени 850-летия города Москвы. Архивное фотоРаботы по благоустройству на территории парка имени 850-летия города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Парк 850-летия Москвы приведут в порядок после зимы, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в среду.

Реконструкция улиц. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве уложенная в прошлом году плитка успешно пережила зиму
"В парке 850-летия Москвы ведутся гарантийные работы по исправлению замечаний и подготовке к весне", — сказал он

Подрядная организация уже приступила к пусконаладочным работам, а также устранению замечаний по состоянию парка. Все мероприятия проводят в рамках гарантийных обязательств. В ходе работ отремонтируют плиточное и асфальтобетонное покрытие там, где оно просело, проверят резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, исправят нарушения по монтажу, устранят подтопления, обустроят парапеты на лестничных сходах, сделают планировку территории на участках разрытия.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, в 2017 году в парке 850-летия Москвы провели первый и второй этапы комплексного благоустройства и озеленения территории. Там обустроили два футбольных поля, обновили дорожно-тропиночное покрытие, сделали удобные спуски к реке и установили светодиодные фонари.

"В текущем году проходит третий этап благоустройства парка 850-летия Москвы. Здесь появится новая лыжная трасса, биатлонный стадион со стрельбищем, предназначенным для пневматического оружия. Рядом с ним — спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. В нем заработает прокат спортинвентаря. Рядом со стадионом появится парковка на 100 мест", — добавил Бирюков.

Также в парке предусмотрели пространство для занятий сезонными видами спорта, памп-трек с площадками для отдыха, воркаут и детскую зону.

Весенняя зачистка: Москву отмывают от грязи после зимы
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ рамках месячника по уборке и благоустройству города коммунальным работникам предстоит очистить московские улицы и дворы от тонн грязи, накопившихся за зиму.Сотрудники коммунальных служб обрезают ветви деревьев в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В рамках месячника по уборке и благоустройству города коммунальным работникам предстоит очистить московские улицы и дворы от тонн грязи, накопившихся за зиму.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРаботы начинаются с очистки знаков, ограждений, шумозащитных стенок и других объектов, которые находятся выше уровня проезжей части и тротуаров. До установки стабильно высоких температур за них браться еще нельзя.Сотрудник коммунальной службы моет дорожный знак в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работы начинаются с очистки знаков, ограждений, шумозащитных стенок и других объектов, которые находятся выше уровня проезжей части и тротуаров. До установки стабильно высоких температур за них браться еще нельзя.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗатем, как только наступают первые теплые дни, наступает черед тротуаров. Их моют со специальным моющим средством.Спецтехника коммунальной службы во время мойки тротуара в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Затем, как только наступают первые теплые дни, наступает черед тротуаров. Их моют со специальным моющим средством.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваЭтот шампунь помогает справиться со стойкой пленкой, в которую превращаются грязь, пыль и остатки нефтепродуктов. Всего за теплый сезон в Москве пройдет около 60 помывок тротуаров с шампунем.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Этот шампунь помогает справиться со стойкой пленкой, в которую превращаются грязь, пыль и остатки нефтепродуктов. Всего за теплый сезон в Москве пройдет около 60 помывок тротуаров с шампунем.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКогда стабильная плюсовая температура устанавливается даже в ночное время, с шампунем начинают мыть проезжую часть. Сам он полностью смывается водой и не влияет на сцепление шин с дорогой.Спецтехника поливает дорогу в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Когда стабильная плюсовая температура устанавливается даже в ночное время, с шампунем начинают мыть проезжую часть. Сам он полностью смывается водой и не влияет на сцепление шин с дорогой.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваПараллельно из города вывозят последние сугробы, а там, где это невозможно, снег разрыхляют, чтобы он растаял быстрее.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Параллельно из города вывозят последние сугробы, а там, где это невозможно, снег разрыхляют, чтобы он растаял быстрее.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваКогда все эти работы будут закончены, в Москве начнется сезон ремонта дорог и обновления разметки.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Когда все эти работы будут закончены, в Москве начнется сезон ремонта дорог и обновления разметки.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваВсего уборкой улиц в столице займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги", еще две тысячи машин задействуют для ремонта проезжей части.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Всего уборкой улиц в столице займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги", еще две тысячи машин задействуют для ремонта проезжей части.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваКроме того, вскоре в Москве начнутся общегородские субботники, первый из них пройдет 14 апреля.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Кроме того, вскоре в Москве начнутся общегородские субботники, первый из них пройдет 14 апреля.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваПодробнее о весенней уборке дорог читайте в материале РИА Новости.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Подробнее о весенней уборке дорог читайте в материале РИА Новости.
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