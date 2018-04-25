МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Парк 850-летия Москвы приведут в порядок после зимы, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"В парке 850-летия Москвы ведутся гарантийные работы по исправлению замечаний и подготовке к весне", — сказал он

Подрядная организация уже приступила к пусконаладочным работам, а также устранению замечаний по состоянию парка. Все мероприятия проводят в рамках гарантийных обязательств. В ходе работ отремонтируют плиточное и асфальтобетонное покрытие там, где оно просело, проверят резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, исправят нарушения по монтажу, устранят подтопления, обустроят парапеты на лестничных сходах, сделают планировку территории на участках разрытия.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, в 2017 году в парке 850-летия Москвы провели первый и второй этапы комплексного благоустройства и озеленения территории. Там обустроили два футбольных поля, обновили дорожно-тропиночное покрытие, сделали удобные спуски к реке и установили светодиодные фонари.

"В текущем году проходит третий этап благоустройства парка 850-летия Москвы. Здесь появится новая лыжная трасса, биатлонный стадион со стрельбищем, предназначенным для пневматического оружия. Рядом с ним — спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. В нем заработает прокат спортинвентаря. Рядом со стадионом появится парковка на 100 мест", — добавил Бирюков.

Также в парке предусмотрели пространство для занятий сезонными видами спорта, памп-трек с площадками для отдыха, воркаут и детскую зону.