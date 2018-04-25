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Общество

Опрос: треть учителей заявили об отсутствии роста зарплаты за последний год

00:2225.04.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Треть российских учителей (33,6%) заявили, что их зарплаты не росли в течение последнего учебного года, следует из данных опроса Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), поступивших в распоряжение РИА Новости.

На уроке в школе. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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В опросе были представлены оценочные суждения учителей. Согласно данным социологов, о росте заработной платы по итогам 2017 года рассказали 31,4% респондентов. При этом 33,6% учителей заявили, что их зарплата по сравнению предыдущим учебным годом (2015/16) не изменилась, а 30,9% сообщили, что их заработок уменьшился.

"О том, что размер зарплат вырос, сообщило на 9,3% учителей больше, чем годом ранее. О том, что зарплата не изменилась, говорят 33,6% учителей, что на 4,4% больше по сравнению с предшествующим периодом. И, наконец, на 9,4% сократилась доля учителей, которые сообщили о том, что зарплата существенно снизилась", — приводят сравнительные данные социологи.

При этом рост зарплаты в большей степени был отмечен учителями городских школ: там примерно треть опрошенных сообщили о положительной динамике. Что касается сел, то тут на повышение уровня оплаты труда указала четверть респондентов.

Различия есть и по возрасту. Так, о росте зарплаты больше сообщают учителя до 35 лет (38,6% в 2017 году), а о снижении – учителя более старших возрастов (35,5% среди респондентов старше 55 лет). Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о положительных результатах политики, стимулирующей закрепление в школах молодых педагогов.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"По сравнению с прошлым годом, немного выросла доля учителей (на 4,7%), получающих стимулирующую надбавку. В 2016/17 учебном году соответствующая группа насчитывала 90% учителей. Стимулирующие надбавки, как следует из опроса, получают 95,8% учителей сельских школ, 79,6% учителей школ региональных столиц и 92,9% учителей школ других городов", — сообщают социологи.

При этом, по мнению учителей, размер стимулирующих надбавок снизился, что особенно актуально для региональных столиц – на это указали 83% респондентов.

В целом, более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения как средний – 53,2% (50,9% в 2016 году). Треть учителей (31,4%) считают, что их материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий.

"Тем не менее, педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической ситуации. В сильной степени оказались затронуты кризисом более трети опрошенных. Среди негативных проявлений респонденты назвали рост стоимости жизни, снижение размера заработной платы и стимулирующих выплат, уменьшение возможностей для дополнительного заработка", — рассказали исследователи Центра.

Так, о снижении размера заработной платы в 2017 году заявили 34,1% учителей. Тем не менее, доля учителей, отметивших уменьшение зарплаты, в целом снизилась на 12,5% по сравнению с предыдущим учебным годом.

Источником данных выступает мониторинг ЦЭНО 2014-2017 годов. Последние данные актуальны на сентябрь 2017 года. Были опрошены 900 учителей. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 3%.

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