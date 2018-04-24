В Калининграде начали отлов бездомных собак перед ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 24 апр — РИА Новости. Волонтеры общественной организации помощи бездомным животным "Право на жизнь" начали отлов бродячих собак в Калининграде в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщила организация.

"Право на жизнь" начала отлов собак с бирками и без них. Собаки будут помещены в центр временного содержания на улице Дзержинского, а также в приют "Славянское" до окончания чемпионата мира по футболу", — сообщает организация.

Отмечается, что отлавливать будут всех собак без сопровождения владельца даже при наличии ошейника. Животных без микрочипов, которые не прошли через программу "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" (ОСВВ), стерилизуют.

В организации добавили, что для отлова животных приходится усыплять с помощью духовой трубки с транквилизатором. Волонтеры и сотрудники уже столкнулись с жалобами и обеспокоенностью людей, которые стали свидетелями отлова, поскольку со стороны это может выглядеть, как будто в собак стреляют.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде, где 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.