Власти Москвы ожидают увеличения пассажиропотока на майские праздники

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Число пассажиров в майские праздники на городском транспорте Москвы может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил заммэра Максим Ликсутов на заседании президиума в столичной мэрии во вторник.

"Сергей Семенович, по вашему поручению нами была заранее проведена подготовительная работа для обеспечения максимально комфортных поездок москвичей не только на городском, но и на личном транспорте. В этом году мы ожидаем, что за майские праздники будет перевезено более 100 миллиона пассажиров, это примерно на 10% больше, чем в прошлом году", — сказал он.

Заммэра также рассказал, что в этом году ЦОДД и ГИБДД сделали специальный проект "Альтернативные маршруты".

"То есть мы даем автомобилистам, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться городским транспортом, возможность и рекомендуем пути объезда тех перекрытий, которые в городе будут. Постарались сделать так, чтобы жизнь в городе и для автомобилистов в это время была организована", — заключил он.

Ликсутов рассказал, что пригородный железнодорожный транспорт будет работать в праздники в особом режиме. "На Киевском направлении будут введены дополнительные остановки, чтобы москвичи смогли добраться до различных мест проведения праздничных мероприятий", — сказал он.