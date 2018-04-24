Власти Москвы помогут с организацией похорон погибших при урагане

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы окажет содействие семьям погибших во время субботнего урагана в Москве в организации похорон, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Будут выделены средства ГБУ "Ритуал" на обеспечение необходимых ритуальных услуг для организации погребения погибших в результате урагана граждан из расчета до 110 тысяч рублей на каждого погибшего", — сказал Печатников РИА Новости во вторник.

Ранее он сообщил, что власти Москвы выплатят семье девочки, погибшей во время урагана, компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а каждому пострадавшему и госпитализированному после урагана — 500 тысяч рублей.