Эксперт рассказал о последствиях появления курительных комнат в аэропортах

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Потребление табака в России вырастет после открытия курилок в аэропортах России, считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.

Ранее стало известно, что в комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.

"Конечно, законопроект направлен на то, чтобы расширить места, где курение табака будет разрешено, поэтому итогом всего этого, естественно, будет увеличение распространенности потребления табака", — рассказал Зыков.

Он отметил, что подобный законопроект уже был в 2014-2015 годах, но тогда правительство РФ не согласовало его. Сейчас законопроект поддержал только комитет по транспорту и строительству, свое заключение еще должен составить комитет по охране здоровья, который является профильным в этом вопросе.

"Если мы касаемся транспорта, то странно слышать, что предлагают такое послабление закона, в связи с тем что якобы это увеличит пассажиропоток. Это не так, потому что никакого увеличения, как показывает мировая практика, не бывает от этого. Зависимости наличия курилок и увеличения пассажиропотока нет, поэтому даже в экономическом плане никаких привилегий не будет", — добавил Зыков.