В дни репетиций парада в Москве изменят маршруты наземного транспорта

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Движение на 55 маршрутах наземного транспорта в Москве изменят или прекратят из-за репетиции парада Победы 26 апреля, 3 и 6 мая, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в мэрии.

"Во время репетиций парада Победы 26 апреля, 3 и 6 мая планируется снятие или изменение движения 55 маршрутов наземного городского транспорта", — сказал он.

Как следует из материалов к заседанию президиума, 26 апреля и 3 мая с 18.00 до окончания репетиции парада станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход.