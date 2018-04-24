Режим работы ряда станций метро Москвы изменится 9 мая

Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино. Архивное фото

Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ряд центральных станций московского метро поменяют режим работы 9 мая, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.

"На протяжении всех праздников метро и МЦК будут работать в обычном режиме. 9 мая станция метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", — сказал он.

Ликсутов добавил, что первый вестибюль станции "Парк Победы" будет работать на выход, второй — на вход.

"Это стандартная схема работы на этот период", — заключил он.