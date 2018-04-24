Роскомнадзор готов обсудить влияние блокировки Telegram на выдачу е-ОСАГО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роскомнадзор готов обсудить с представителями Центробанка и Российского союза автостраховщиков (РСА) возможное влияние процесса блокировки мессенджера Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО, однако пока обращений от этих организаций не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Роскомнадзор готов обсудить с представителями Центробанка и союза автостраховщиков ситуацию с целью выяснить, повлияли ли действия федеральной службы в отношении Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
"На сегодняшний день представители Центробанка и Российского союза автостраховщиков в Роскомнадзор не обращались", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.