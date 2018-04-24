Расписание наземного транспорта в Москве изменится в майские праздники

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Наземный транспорт Москвы будет работать по расписанию выходного дня 30 апреля, 1 и 2 мая, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.

"Тридцатого апреля, 1 и 2 мая наземный транспорт будет работать по расписанию выходного дня с выпуском наибольшего количества подвижного состава в дневное время с 12.00", — сказал он.

Ликсутов добавил, что 9 мая будут усилены маршруты, которые подходят к Парку Победы, — дополнительно выйдет в общей сложности более 42 автобусов большого и особо большого класса.