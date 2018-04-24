В московской мэрии рассказали, как пройдет празднование Дня Победы

Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Праздничный салют запустят в Москве 9 мая на 33 площадках, заявил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский на заседании президиума в столичной мэрии во вторник.

"Завершит вечер 9 мая праздничный салют, который пройдет на 33 площадках. Это станет завершающей кульминацией празднования Дня Победы в столице", — сказал он.

Он рассказал, что в городе подготовлена обширная развлекательная программа, рассчитанная на 10 миллионов человек.

Кибовский напомнил, что 1 мая в столичных парках стартует летний сезон, к открытию которого также подготовлены развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.

В канун Дня Победы 6 мая на Поклонной горе состоится большой парад кадетского движения Москвы, а 9 мая главные события развернутся на Красной площади.

"В 10.00 состоится Парад Победы, в котором примут участие 12,5 тысячи военнослужащих и 120 единиц военной техники. После завершения Парада Победы центральным общественным событием станет шествие Бессмертного полка, ожидается участие 700 тысяч человек. На экранах можно будет посмотреть трансляцию Парада Победы", — сказал Кибовский.

Он подчеркнул, что в День Победы все учреждения культуры будут открыты — 100 тысяч культурных центров и 150 библиотек подготовили обширную программу для посетителей всех возрастов.

"Само собой 9 мая будут работать все военные музеи, на бульварах города будут развернуты 4 выставки под открытым небом, которые посвящены Великой Отечественной войне. В этот день мы открываем проект "В штабах победы" в Малом Манеже, где представят более 5 тысяч уникальных предметов и документов из 25 архивов. Многие будут показаны впервые", — добавил он.