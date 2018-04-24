В Москве стартовала акция "Чистый автомобиль"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акция "Чистый автомобиль", в рамках которой все машины в городе будут проверять на чистоту, стартовала в Москве, сообщили в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.

В течение месяца будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на приведение в порядок внешнего вида машин, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду, уточнили в пресс-службе.

"Госавтоинспекция Москвы призывает водителей привести в надлежащее состояние внешний вид автотранспортных средств, въезжающих и находящихся в городе. Ежегодное проведение такой акции способствует повышению экологической культуры и активной жизненной позиции у горожан, а также оказывает влияние на общее состояние безопасности дорожного движения", — сказал врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин, слова которого приводят в ЦОДД.

Как отмечают в пресс-службе, больше всего грязи на трассы вывозят выезжающие со строек грузовики, в то время как водителям надлежит вымыть колеса и корпус транспорта, прежде чем выезжать за пределы строящегося объекта. Особое внимание в ЦОДД просят уделить разрешенной тонировке стекол машины: чрезмерное затемнение ухудшает обзор для водителя, особенно в ночное время, и может стать причиной аварий, пояснили в центре.

"С наступлением весны службы ЦОДД приводят в порядок дорожные знаки, моют и красят светофоры. Работы уже завершены на 35%, всего до конца месяца в порядок будут приведены 40 тысяч светофоров… Мы надеемся, что водители поддержат нас и тоже присоединятся к акции, вымыв свой автомобиль", — отметил глава ЦОДД Вадим Юрьев.

Месячник "Чистый автомобиль" проводится в столице ежегодно с конца 1990-х годов, в ходе него каждый год проверяется состояние нескольких сотен тысяч автомобилей, деятельность автомоечных пунктов, ведется мониторинг въезжающего в Москву автотранспорта, напомнили в пресс-службе ЦОДД.