В России хотят упростить правила ведения трудовых книжек

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минтруд России предложил проект "О Порядке ведения и хранения трудовых книжек", который упростит систему пользования трудовыми, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минтруд России разместил для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект ведомственного приказа "О Порядке ведения и хранения трудовых книжек", который со временем заменит действующие в настоящее время Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей…", — говорится в сообщении.

Проектом предлагается отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность "скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них".

Также работодатель, согласно проекту, будет иметь возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке как печатью организации, так и печатью кадровой службы, если такая имеется.