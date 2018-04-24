Власти пообещали москвичам насыщенную программу на майские праздники

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город подготовил обширную программу на предстоящие майские праздники.

На заседании президиума в столичной мэрии мэр рассказал, что горожан ожидает фестиваль "Московская весна", совмещенный с музыкальным фестивалем A capella, в котором будут принимать участие акапельные коллективы из 16 стран 40 регионов.

"Надеюсь, что это будет удивительное красивое и интересное мероприятие. Первого мая пройдет традиционная манифестация профсоюзов, 9 мая — Парад Победы, "Бессмертный полк" — шествие, которое стало традиционным и я думаю, одним из массовых. Так что майские праздники будут насыщенными", — сказал он.