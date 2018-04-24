В Госдуме поддержали идею установить курительные комнаты в аэропортах

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.

Депутат Госдумы "Единой России" Сергей Боярский в ноябре прошлого года внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения. Фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан.

"Я считаю, курилки надо в аэропортах сделать. Люди курят, зависимость большая. Одно дело – в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят", — сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов Ефимов.

Согласно опубликованному в базе данных Госдумы заключению, комитет по транспорту, который выступает соисполнителем законопроекта, его поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении. Думский комитет по охране здоровья, назначенный профильным по проекту, в свою очередь рекомендовал доработать текст инициативы во избежание внутренней несогласованности норм, указанных в проекте.