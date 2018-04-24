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Общество

Минпромторг договорился с Минздравом по регулированию электронных сигарет

16:0224.04.2018
01944
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосетитель на выставке vape-индустрии. Архивное фотоПосетитель на выставке vape-индустрии. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ снял противоречия с Минздравом по законопроекту о введении отдельного регулирования для инновационной табачной продукции, сейчас проект дорабатывается, после чего будет направлен на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Вейп. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"У нас были разногласия с Минздравом, разногласия были сняты на совещании у курирующей этот вопрос вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец. Сейчас этот проект мы по ее поручению оперативно дорабатываем и будем вносить в правительство на законопроектную комиссию", — сказал Евтухов на пресс-конференции.

Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

"У нас были разногласия с Минздравом, потому что Минздрав считает, что это надо регулировать так же, как и обычные сигареты. Мы говорим о том, что нет, этот процесс даёт возможность человеку перейти от активного курения к той жизненной ситуации, когда можно отказаться от курения вообще", — указал замминистра.

Участник на специализированной выставке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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При этом Евтухов подчеркнул, что ряд запретов, которые действуют в отношении традиционной табачной продукции, будет сохранен — например, это касается запрета на продажу устройств для альтернативного курения несовершеннолетним, части ограничений на рекламу или мест для курения.

"Там будут определенные допущения, чтобы стимулировать людей отказаться от сигарет, когда им просто неудобно куда-то выбегать и курить. Я думаю, что будут послабления небольшие, связанные с рекламой, чтобы опять-таки сказать населению о том, что есть такие устройства и новая продукция", — отметил Евтухов.

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