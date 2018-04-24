ММУ представил обновленные образовательные программы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Московский международный университет (ММУ) во вторник представил обновленные программы факультетов, мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В 2018 году университет запустил масштабную программу модернизации. У факультетов появились кураторы, новые курсы, обновился преподавательский состав, были созданы новые лаборатории. Как подчеркнул на встрече куратор образовательных программ ММУ Петр Сафронов, в то время, когда значительное число университетов страны развивает исследовательское направление, ММУ осознанно делает шаг по усилению креативной составляющей программ, делает ставку на содействие развития креативных индустрий в России.

Изменения анонсировал президент университета Геннадий Костров, подчеркнув, что в ситуации глобального кризиса университеты — это те институты, которые помогают человеку справляться с новыми вызовами.

"Университет старается соответствовать глобальным изменениям и не должен идти на поводу у корпораций, не должен превращаться в обслуживающую структуру. В кризисный момент для этого существует огромный соблазн. При этом нужно соответствовать культурным кодам, существующим в обществе, они меняются каждые лет 20. Поэтому в этом году мы довольно серьезно обновили наши программы. За каждым факультетом мы видим куратора, который соответствует этим изменениям. Постараемся, чтобы все 10 факультетов, которые существуют в нашем университете, почувствовали эти обновления", — отметил Костров.

О конкретных изменениях рассказали художественный руководитель Московской школы нового кино Дмитрий Мамулия, куратор факультета журналистики Екатерина Дементьева, декан факультета психологии Марина Новикова-Грунд, куратор программы "Проектная деятельность и гуманитарные науки" Ксения Голубович, а также куратор факультета маркетинга и коммуникаций Ирина Инешина.

В частности, на факультете журналистики был анонсирован лекторий, в котором со студентами будут работать известные профессионалы в области: Юрий Сапрыкин, руководитель образовательного проекта о ключевых книгах в истории русской литературы "Полка", журналист Михаил Зыгарь, создатель студии "История будущего", редактор отдела "Общества" проекта Colta.ru Михаил Ратгауз, а также Митя Алешковский, создатель портала "Такие дела". Кроме того, факультет договаривается о сотрудничестве с известными редакциями.