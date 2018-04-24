Кадыров рассказал, кого любит больше, чем своих детей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что любит племянника больше родных детей, так как племянник уже вырос и стал его единомышленником, а из детей "еще неизвестно что получится".

"Я воспитываю своих племянников, племянниц. Я больше люблю своего племянника, чем своих детей, потому что я его знаю давно", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", говоря о чеченских семейных традициях, когда ребенка в отдельных случаях, в частности, в случае смерти главы семьи, отдают не матери, а в семью отца.

"Мои дети родились сейчас, а его я знаю 20 с лишним лет, и я его больше люблю. Он уже сегодня рядом со мной встал, и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я еще не знаю, что получится из моих детей. И я воспитываю, я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей", – сказал глава Чечни.

Кадыров рассказал, что его брат умер, сноха живет отдельно, у нее есть свой дом, есть средства, все условия созданы.

"Если у нас женщина хочет выйти замуж, создать семью, она должна оставить детей у родителей отца и сама должна выходить замуж", – добавил Кадыров.