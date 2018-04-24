МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что регистрация брака в загсе — первый шаг на пути разрушения семьи. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Это первый шаг показателя того, что между этими мужчиной и женщиной нет доверия. Для чего нужен загс? Для того чтобы когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена, что <…> Это чисто там коварные <…> для коварных целей придуман загс", — сказал Кадыров.

Глава Чечни также опроверг информацию о том, что в республике намерены ввести институт многоженства. Он заявил, что не планирует поднимать этот вопрос. По его словам, "Всевышним дано разрешение иметь четыре жены", а о принятии каких-либо законов о многоженстве в светском государстве речи не идет.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал отметить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого. Он подчеркнул, что подобная инициатива позволит сохранить права и статус членов прежней семьи.

