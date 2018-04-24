МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российское движение "Волонтеры победы" проводит одиночный пикет у посольства Украины в Москве в знак протеста против задержания украинскими правоохранительными органами активистки Елены Одновол, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.

Как сообщается на сайте движения, жительница Крыма, Елена Одновол, которая, по данным пресс-службы, является гражданской РФ, была задержана украинскими правоохранительными органами 23 апреля, когда ехала на Украину к родственникам.

"Это одиночный пикет. Соответственно, в нем может стоять только один человек, но до 19.00 пикетчики будут сменяться. У нас очень дружная, сплочённая команда, и новость о задержании Елены Одновол коснулась всех. Елена — активистка движения с самого воссоединения Крыма с Россией. Основная ее деятельность – это помощь ветеранам и сохранение исторической памяти", — добавил собеседник агентства.