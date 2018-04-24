МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Работа над указом об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру завершается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом данные СМИ о планируемых затратах на его выполнение неверны, отметил он.
Песков пообещал проинформировать, когда Путин "посчитает необходимым" подписать документ. При этом, по его словам, озвученная сумма не соответствует действительности.
"Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", — добавил пресс-секретарь.
"План Путина"
По данным СМИ, после инаугурации президент подпишет указ, в котором будет план "решительного прорыва" по повышению уровня жизни. Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может измениться.
Основные расходы придутся на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го. Bloomberg также отмечает, что для этого придется сократить другие расходы, например оборонные. Кроме того, в России могут ввести четырехпроцентный налог с продаж, однако эта мера еще не одобрена.