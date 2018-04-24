МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Работа над указом об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру завершается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом данные СМИ о планируемых затратах на его выполнение неверны, отметил он.

"Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится, и действительно он будет представлен главе государства", — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов об увеличении на десять триллионов рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о введении налога с продаж.

Песков пообещал проинформировать, когда Путин "посчитает необходимым" подписать документ. При этом, по его словам, озвученная сумма не соответствует действительности.

"Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", — добавил пресс-секретарь.

"План Путина"

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило , что Путин намерен выделить десять триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в России.

По данным СМИ, после инаугурации президент подпишет указ, в котором будет план "решительного прорыва" по повышению уровня жизни. Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может измениться.

Основные расходы придутся на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го. Bloomberg также отмечает, что для этого придется сократить другие расходы, например оборонные. Кроме того, в России могут ввести четырехпроцентный налог с продаж, однако эта мера еще не одобрена.