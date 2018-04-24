ДОСААФ предлагает принимать в свои ряды с 14 лет

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России намерено получить статус молодежной социально-ориентированной организации, чтобы иметь возможность принимать в ряды общества молодежь с 14 лет, сообщил во вторник зампред ДОСААФ России Николай Стаськов.

"ДОСААФ должно в срок до 15 мая подготовить и представить в Минобороны предложения о внесении изменений в постановление правительства РФ от 28 ноября 2009 года "О ДОСААФ России", предусматривающие предоставление оборонному обществу статуса молодежной социально-ориентированной организации", — заявил Стаськов.

По словам заместителя председателя ДОСААФ РФ, такой статус даст возможность принимать в ряды оборонного общества несовершеннолетних и предоставит организации ряд льгот.

Кроме того, ДОСААФ должно подготовить для Минобороны предложения по расширению использования материально-технических и профессиональных ресурсов оборонного общества в целях масштабного увеличения количества патриотически настроенных граждан, уточнил Стаськов.