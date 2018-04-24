В Москве началась высадка кустарников в рамках программы благоустройства

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Высадка кустарников началась в Москве в рамках программы городского благоустройства, работы уже идут на Садовом кольце и продолжатся в историческом центре, набережных и въездных группах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах. Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников", — рассказал Бирюков.
Так, столичные улицы уже этим летом заблагоухают весенними запахами цветущей спиреи, сирени и чубушника. Также здесь высадят массивы дерна, пузыреплодника, лапчатки. А к осени яркие ягоды появятся на кустах снежноягодника, кизильника и смородины альпийской.
Отмечается, что заготовка кустарников была сделана осенью 2017 года. В их подборе для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения, имеющие наибольшую декоративную привлекательность и цветущие в разное время. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса.
"Все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. В высадке кустарников будет задействовано около 100 рабочих", — добавил заммэра.
Для кустарников готовятся посадочные ямы, из которых вынимается вся земля. Затем на специальных фурах подвозят растения. После высадки ямы заполняют плодородным грунтом и засыпают щепой. Помимо декоративной функции, щепа помогает сохранению влаги в почве. Позже специалисты проведут работы по уходу: это, прежде всего, обрезка, которая позволит придать массивам кустарников нужную форму и высоту, и опрыскивание для защиты растений от болезней и вредителей. Кроме того, в почву вносятся минеральные удобрения в жидком виде: это позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Такой способ внесения удобрений абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города. В течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю.
Новый пешеходный маршрут начинается на Краснопресненской набережной, которая получила свое название, как и район, в котором расположена, по древнему наименованию этой местности – Пресня.
Согласно одной из версий, в былые времена здесь находилась Приездная слобода для иногородних и иностранных гостей: тут они рассказывали, зачем приехали. Со временем название трансформировалось в Приездню, потом – в Пресню. В 1920-х годах этот район получил название Красная Пресня в память о событиях 1905 года.
Сегодня отсюда открывается вид на построенный в 1965-1979 годах Дом Советов РСФСР (сегодня – Дом правительства РФ), а также небоскребы "Москвы-Сити", ставшие уже неотъемлемой частью панорамы столицы и, по сути, новым символом города.
Вдоль набережной обустроены зоны отдыха, где можно отдохнуть и полюбоваться видами города.
В 1955 году архитекторы Борис Бархин, Николай Гайгаров и Владимир Лерман разработали проект застройки сформировавшейся в XIX веке Смоленской набережной. Здесь появились жилые дома для государственных деятелей – работников Министерства геологии СССР (№2-а), Наркомата обороны СССР (№31/12) и для генеральского состава.
В 1997-2000 годах на набережной построили современное здание посольства Великобритании (№10) – на территории, полученной в обмен на два участка в Лондоне. Спустя семь лет напротив него открылся памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, скульптуры похожи на актеров, сыгравших этих героев в советском фильме - Василия Ливанова и Виталия Соломина.
Во время прогулки можно будет сделать эффектные фото возле любимых героев.
В XV-XVI веках на высоком левом берегу Москвы-реки, где сегодня находится Ростовская набережная, обосновались архиереи из Ростова. По названию их слободы и было дано имя оформившейся в XIX веке набережной.
Сегодня здесь обустроена смотровая площадка. Несмотря на то, что она не очень известна в столице, вид отсюда открывается весьма живописный: на Киевский вокзал, пешеходный мост Богдана Хмельницкого, на гостиницу "Radisson-Славянская". За ними видны башни "Москвы-Сити" и сталинская высотка – гостиница "Украина" (сейчас "Рэдиссон Ройал, Москва"). Эффектнее всего эта панорама выглядит в темное время суток, когда все дома и мосты подсвечиваются.
Недалеко от слободы ростовских архиереев на берегу Москвы-реки в XV-XVII веках располагался Саввинский монастырь. Сегодня с Саввинской набережной, если смотреть вдоль реки, открывается вид на МГУ, а также на одну из самых известных столичных башен – дом на Мосфильмовской улице, вокруг которого в свое время было много шума из-за его высоты.
Через реку напротив находится Бережковская набережная, где стоит примечательный внешне жилой дом 1945 года постройки. В народе его называют "двухголовым" из-за башен, расположенных по бокам постройки. Рядом с ним находится дом, в котором в 1955-1977 годах проживал фантаст Стругацкий, там он создал большую часть своих произведений.
Еще одно примечательное строение напротив Саввинской набережной – Фрунзенская ТЭЦ, сегодня – ТЭЦ-12, построенная в 1930 годы.
На следующей набережной нашего пешеходного тура находится еще один древний монастырь – Новодевичий. Он был основан в 1524 году великим князем Василием III в честь Смоленской иконы Божией Матери. Следующие два столетия монастырь был местом заточения царственных особ женского пола. Сегодня ансамбль Новодевичьего монастыря является признанным достоянием человечества: постройки XVI-XVII веков с тех пор не претерпели существенных изменений, и находятся под охраной ЮНЕСКО.
В ходе благоустройства района Хамовники был приведен в порядок парк возле монастыря, поэтому здесь можно с комфортом прогуляться вокруг пруда или передохнуть на лавочке.
После прогулки по парку у Новодевичьего монастыря нужно свернуть на Хамовнический Вал, чтобы коротким путем попасть на следующую набережную – Фрунзенскую.
Фрунзенская набережная оформилась во второй половине XIX века – как проезд вдоль Москвы-реки после постройки железного Крымского моста, и называлась тогда Хамовнической. Проект набережной был утвержден в 1897 году, но реализован был только частично – помешала Первая мировая война.
Кардинальные изменения здесь начались только при советской власти. В первую очередь, поменялось название. Затем набережную начали застраивать, в основном жилыми домами. Теперь здесь можно увидеть немало знаковых сооружений той эпохи, в том числе легендарные дома в лучших традициях советского монументального классицизма. К примеру, в декоре дома №24, построенного в 1949 году по проекту Бориса Мезенцева, прослеживается влияние стиля эпохи Возрождения.
На противоположном берегу Москвы-реки – Нескучный сад и парк Горького. В этих парках и на Фрунзенской набережной люди с удовольствием катаются на самых разных видах спортивного транспорта – велосипедах, роликах, скейтах, самокатах.
После Крымского моста начинается Пречистенская набережная. Она ведет к Кремлю, проходит мимо Храма Христа Спасителя и острова Балчуг, на котором возвышается памятник Петру I.
Набережная возникла в XVIII веке и была названа по улице Пречистенка. Следом за ней шла набережная Храма Христа Спасителя. Когда в 1924 году снесли храм (его отстроили заново в 1990-е годы), набережные объединили, и новую набережную назвали Кропоткинской. А уже позже, в 1992 году ей вернули историческое название.
Это самая древняя набережная Москвы. В XII-XIV веках под стенами Кремля находился небольшой брод, около которого пересекались две дороги. Одна из них, проходившая вдоль берега, и превратилась в современную набережную.
Москворецкая набережная долгое время была довольно непривлекательной: территория снесенной в 2006 году гостиницы "Россия" была огорожена огромными рекламными щитами.
В прошлом году здесь появилась новая столичная достопримечательность – парк "Зарядье", названный так в память о старинном жилом районе, снесенном в 1930-х годах.
Существовало несколько проектов застройки этой территории. Сначала тут собирались возвести высотное здание Наркомтяжпрома, затем – восьмую сталинскую высотку для Министерства госбезопасности, которую, кстати, начали возводить после Второй Мировой войны. Но проекту не повезло: Сталин умер, и новое руководство взялось бороться с архитектурными излишествами и стройку заморозили.
В итоге, в 60-х годах здесь, на фундаменте несостоявшейся высотки, построили громадную гостиницу "Россия", которая действовала до 2006 года. Спустя восемь лет после ее сноса на образовавшемся пустыре было принято решение создать парк.
Пожалуй, главная достопримечательность Котельнической набережной – одна из семи сталинских высоток, который так и называют "жилой дом на Котельнической". Здание можно обойти с разных сторон, зайти во двор.
В ходе благоустройства пешеходная зона вдоль набережной была расширена и выложена плиткой.
Замыкает маршрут Гончарная набережная, с которой можно свернуть на Гончарный проезд и дойти по нему до Таганской площади и одноименной станции метро.
С Гончарной набережной видно башню 34-этажной гостиницы "Красные Холмы", построенную в 2003-2005 годах. На момент открытия это была самая высокая гостиница в столице: вместе со шпилем высота здания составляет 170 метров. Рядом с ним находится построенный в 2000-2002 годах Дом музыки.