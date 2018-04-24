В Москве началась высадка кустарников в рамках программы благоустройства

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Высадка кустарников началась в Москве в рамках программы городского благоустройства, работы уже идут на Садовом кольце и продолжатся в историческом центре, набережных и въездных группах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах. Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников", — рассказал Бирюков.

Так, столичные улицы уже этим летом заблагоухают весенними запахами цветущей спиреи, сирени и чубушника. Также здесь высадят массивы дерна, пузыреплодника, лапчатки. А к осени яркие ягоды появятся на кустах снежноягодника, кизильника и смородины альпийской.

Отмечается, что заготовка кустарников была сделана осенью 2017 года. В их подборе для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения, имеющие наибольшую декоративную привлекательность и цветущие в разное время. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса.

"Все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. В высадке кустарников будет задействовано около 100 рабочих", — добавил заммэра.

Для кустарников готовятся посадочные ямы, из которых вынимается вся земля. Затем на специальных фурах подвозят растения. После высадки ямы заполняют плодородным грунтом и засыпают щепой. Помимо декоративной функции, щепа помогает сохранению влаги в почве. Позже специалисты проведут работы по уходу: это, прежде всего, обрезка, которая позволит придать массивам кустарников нужную форму и высоту, и опрыскивание для защиты растений от болезней и вредителей. Кроме того, в почву вносятся минеральные удобрения в жидком виде: это позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Такой способ внесения удобрений абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города. В течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю.