МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор накануне летнего сезона напомнил россиянам о напряженной ситуации с бешенством среди животных, отметив, что растет число неблагополучных регионов.

"В преддверии майских праздников и выездов на приусадебные участки и в лес Роспотребнадзор напоминает – в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию. Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что ежегодно в России по поводу укусов животных к медикам обращаются около 400 тысяч человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются в специфическом антирабическом лечении. По данным ведомства, с 2012 года в России зафиксировано 26 летальных случаев от гидрофобии — наблюдаемой при бешенстве боязни возникновения мучительных глотательных судорог при попытке сделать глоток воды.

"Анализ причин летальных случаев от бешенства в 2012 — 2017 годах показал, что 65,2%, имея укусы дикими и домашними животными опасной локализации, за медицинской помощью не обращались, 21,7% своевременно обратились за медицинской помощью, но от антирабического лечения отказались, в 8,7% случаев пострадавшие прервали курс антирабического лечения и в 4,6% случаев после укусов опасной локализации пострадавшим не был введен антирабический иммуноглобулин", — отмечает ведомство.

Для профилактики бешенства рекомендуется покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно проводить для животных вакцинацию против бешенства, избегать контактов с безнадзорными животными и незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов.