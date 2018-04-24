Маленький, но страшный. Россиян атакуют опасные клещи

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Тошнота, рвота, головная боль, озноб — таковы первые симптомы клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к параличу и даже смерти человека. Наиболее активны насекомые, передающие заразу, с конца апреля до начала лета. По данным Роспотребнадзора, за последний месяц на укусы клещей пожаловались около четырех тысяч россиян. РИА Новости разбиралось, как предотвратить заражение и что предпринять, если избежать его все-таки не удалось.

"Лекарство было только для лошадей"

Московский пенсионер Вадим Александрович болел вирусным энцефалитом в 11-летнем возрасте, но в лес ходить не любит до сих пор. "Я поехал с родственниками в Костромскую область. Там было очень здорово — можно было купаться в реке, гулять по лесу, пить парное молоко. Со мной отправилась тетя, которая работала в поликлинике. Как-то раз она заметила на мне клеща. Сняла его, но жало, видимо, осталось. Через десять дней я вернулся домой. Мама меня спросила: "Сынок, у тебя что, новая родинка?" Я ей рассказал про насекомого, успокоил, что его быстро с меня сняли. Вообще, там в лесу клещей было много — помню, видел их на кошках, на собаках", — вспоминает он.

По его словам, чувствовал себя хорошо. "Через несколько дней мы пошли на какую-то болгарскую выставку. И там мне стало плохо — заболела голова, поднялась температура. Дома измерили — 38 градусов. Вызвали врача, но он не заподозрил опасности, решил, что я просто простыл. Уже собирался уходить, когда мы вспомнили про клеща. Выяснилось, что для выздоровления мне необходима в течение максимум трех дней специальная сыворотка. Мама поехала в лабораторию на проспекте Мира. До сих пор забыть не может: ей сказали, что лекарство есть только для лошадей. Говорит, расплакалась, и сотрудники все-таки нашли средство в своих запасах", — продолжает Вадим Александрович.

Пенсионер добавляет, что препарат ему ввели в последний возможный для этого день. "Потом я долго лежал в Девятой детской клинической больнице на Белорусской. Туда привозили детей со всей страны. Видел тех, кто только на четвереньках передвигался, были парализованные. Доктор каждый день проверяла, не отказывают ли у меня конечности — чуть ли не прыгала на них. На полное выздоровление понадобилось несколько недель", — говорит он.

Специалисты отмечают, что больше всего клещей в Сибири. В Центральной части страны сложная ситуация в Тверской и Ярославской областях. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) считается благополучной. При этом далеко не все клещи — переносчики энцефалита. Укусы многих безобидны. Из всех насекомых только два-пять процентов энцефалитные. Но и из укушенных ими заболеет лишь один человек на сотню.

Согласно данным Роспотребнадзора, за первый месяц наблюдений в этом году с укусами клещей к врачам обратились около четырех тысяч человек в 70 российских регионах. Почти половина пострадавших — 1591 — дети. В 28 регионах химикатами обработано 6,5 тысячи гектара. Всего в 2018-м планируется обработать 139 тысяч гектаров. Прививку от клещевого вирусного энцефалита по состоянию на 20 апреля сделали более миллиона россиян.

Штаны — в носки, футболку — в трусы

Заведующая лабораторией клещевого энцефалита Института имени Чумакова Галина Караганова в беседе с РИА Новости отмечает, что в последние годы опасные насекомые встречаются не только в лесах, но и в городских парках, скверах. "Есть зоны, где клещей очень много. Например, в Красноярском крае за несколько минут человек может собрать до ста клещей. Здесь обезопасить себя в это время просто: не ходить в такие места. Обычно соответствующие службы сообщают, предупреждают об опасности", — объясняет эксперт.

Если избежать потенциально опасных лесов нельзя, следует особое внимание уделить одежде. У работников лесных хозяйств, геологов есть униформа. Любой может приобрести ее в специализированных магазинах. Если такого желания нет, нужно соблюдать несколько обязательных правил. Поскольку клещи забираются на человека снизу вверх, брюки необходимо заправлять в носки, а майку, футболку, кофту, рубашку — в брюки или трусы. Шею и голову защитит капюшон.

"Есть еще тонкий момент: помнить о клещах нужно, и когда в лесу справляешь нужду. А то у нас бывали случаи: человек оделся как на войну, отмахивается без перерыва, а потом как ни в чем ни бывало идет в кусты голый", — добавляет Караганова. Она призывает также пользоваться средствами защиты — репеллентами и акарицидами. Репелленты обязательно выбирать те, на которых указано именно их антиклещевое действие. Предпочтительны акарициды. Ими надо опрыскать одежду, достаточно обрабатывать вещи раз в неделю.

Мечта — увидеть солнце

Впрочем, даже самая активная пропаганда средств защиты не избавляет полностью от опасности. Жительница Новосибирска Анастасия Ширяева жила обычной жизнью, работала в финансовой компании. Шесть лет назад после укуса энцефалитного клеща все изменилось. "Мы с друзьями поехали в Заельцовский парк. Кто-то катался на велосипеде, кто–то карабкался на горки. В общем, активный отдых. Я видела этого клеща, подружка сразу повезла меня в больницу на машине, вроде бы какие-то процедуры сделали и отпустили. Через 21 день температура — 41 градус, меня положили в больницу, после чего я была в коме больше месяца", — говорит девушка. В результате она оказалась полностью парализованной. Сейчас может держать голову, стоять и ходить, если ее поддерживают.

"С 2017 года занимаюсь рукоделием. Разрабатываю свою мелкую моторику и делаю красивые бусы, брелоки, браслетики, сережки для деток и их мам. Восстанавливаюсь, но очень медленно. И это требует много времени и денег. В день на лечение нужно около двух тысяч рублей. Моя мечта — погулять по улице в солнечную погоду самостоятельно", — рассказывает она.

Медики подчеркивают, что человек может и не почувствовать укуса клеща, так как насекомое передает вирус с обезболивающей слюной. Болевые симптомы поступают в мозг минут через двадцать. Чем дольше клещ находится в присосавшемся состоянии, тем больше заразы попадает в кровь. Чем больше доза, тем тяжелее заболевание. Поэтому в первую очередь клеща нужно отцепить от тела. Делать это надо аккуратно, чтобы внутри ранки не остался хоботок насекомого. Если он остался, избавиться от него следует примерно так, как это делается при занозе, — вынуть жало и обработать место укуса йодом.

Если клещ живой или с момента его гибели прошло не более 72 часов, насекомое лучше отдать на анализ. А потом наблюдать за здоровьем пострадавшего. При малейшем повышении температуры, увеличении лимфоузлов или покраснении места укуса эксперты советуют немедленно обращаться к врачу.