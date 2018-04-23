Путин подписал закон об ужесточении контроля за эксплуатацией лифтов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уведомительном порядке начала деятельности организаций, эксплуатирующих лифты, траволаторы и эскалаторы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас от фирм, занимающихся этой деятельностью, такого уведомления не требуется.

Закон устанавливает уведомительный порядок начала деятельности для организаций, осуществляющих монтаж, демонтаж, эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах).

Это должно позволить надзорным органам учитывать такие организации и проводить их плановые проверки с установленной законодательством периодичностью. В настоящее время, по данным Ростехнадзора, число таких организаций составляет около 1 тысячи.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2018 года, а осуществляющие соответствующую деятельность организации в течение шести месяцев после этой даты обязаны уведомить об этом Ростехнадзор.