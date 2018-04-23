МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения в действующее законодательство предусматривают ряд особенностей исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В частности, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.