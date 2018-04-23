Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 159 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.ru.

В исследовании приняли участие 2500 россиян. По мнению опрошенных, бедный человек зарабатывает менее 18 тысяч рублей в месяц, богатый — более 447 тысяч.

Жители Москвы и Петербурга назвали бедными россиян, чей доход не превышает 22 тысяч рублей. Обеспеченными, по мнению москвичей, можно назвать людей, зарабатывающих 566 тысяч рублей. В Северной столице богатство, как считают ее жители, начинается от 511 тысяч в месяц.

По мнению опрошенных, для счастья необходимо зарабатывать 159 тысяч рублей. Москвичи и петербуржцы оказались более требовательными: они назвали сумму в 212 и 166 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года россияне предположили, что "сумма счастья" составляет 184 тысячи рублей в месяц.