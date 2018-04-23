Во Владимирской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 36,3%

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ во Владимирской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 36,3%, сообщило в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

Неделей ранее эпидпорог был превышен на 18%. По данным ведомства, за прошлую неделю в регионе зарегистрированы более 13 тысяч случаев гриппа и ОРВИ.

"Во Владимирской области заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше уровня недельного эпидемического порога на 36,3%", — говорится в сообщении.

В частности, превышение пороговых показателей регистрируется в возрастной категории от 3 до 6 лет — на 24,3%, среди школьников от 7-14 лет — на 24,5%, в возрастной категории от 15 лет — на 39,2%.

Во Владимире зарегистрированы около 4,4 тысячи случаев гриппа и ОРВИ, среди них почти 2,7 тысячи — у детей. Эпидпорог в областном центре превышен на 27,2%.

Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, Муромском, Меленковском, Ковровском районах области.