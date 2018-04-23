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Общество

Москвичей в парках 1 мая ждут музыка, танцы и йога на свежем воздухе

16:3823.04.2018
(обновлено: 17:08 23.04.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. архивное фотоОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Открытие летнего сезона во многих московских парках традиционно придется на День труда, 1 мая, и каждый парк подготовил для своих посетителей особенную программу — гостей ждет живая музыка от популярных исполнителей, занятие йогой и танцами на свежем воздухе, также для горожан подготовили разнообразные мастер-классы и фестивали, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самая масштабная развлекательная программа, как отметили в пресс-службе, ждет гостей парка Горького, где все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко. На Фонтанной площади можно будет потанцевать под американский соул, хип-хоп, ритм-н-блюз и задорный фанк, а на Пушкинской набережной перед горожанами выступит петербургская команда с композициями в жанре неосоул.

В первой половине дня в парке пройдут спортивные мероприятия — москвичи смогут позаниматься йогой и медитацией, на смотровой площадке у главного входа — балетом, а у Пионерского пруда все желающие смогут принять участие в массовом забеге. В скейт-парке пройдет турнир по экстремальному катанию, добавили в "Мосгорпарке".

В парке будет работать театральная лаборатория, у Пионерского пруда состоится мастер-класс по созданию электронной музыки.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Праздничная программа в парке "Сокольники" включит выступления музыкальных коллективов, также будут организованы тематические мастер-классы. На Фонтанной площади установят праздничный арт-объект, который послужит оригинальной фотозоной для всех желающих, отметили в пресс-службе.

В парке "Зарядье" 1 мая отпразднуют выступлением музыкальных и танцевальных коллективов и тематическими мастер-классами по мыловарению, изготовлению открыток в стиле квиллинг и картин в стиле шерстяная акварель. На протяжении всего праздника гости парка смогут создать свою 3D-фотографию в фотозоне, рассказали в "Мосгорпарке".

Музей-усадьба "Царицыно" в праздничный день будет наполнен музыкой шагающего оркестра, на танцплощадке пройдут историко-бытовые танцы, презентация занятий йогой и цигун. Посетителей ждут прогулки на лодках и катамаранах, можно будет принять участие в выпуске после зимовки птиц на пруды, добавили в пресс-службе.

Календарь праздничных дней в 2018 году
© РИА Новости, Инфографика
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Календарь праздничных дней в 2018 году

Первое мая в парке Победы будет полностью посвящено молодежной культуре. Праздник начнется с концерта исполнителей разнообразных направлений и жанров. В течение всего дня на Поклонной горе будет работать скейт-площадка, оснащенная различными рампами и перилами для катания на велосипедах, скейтборде, кавер-скейтборде, трюковых самокатах и агрессивных роликах. Для гостей запланированы мастер-классы, уточнили в "Мосгорпарке".

Сад "Эрмитаж" встретит праздник концертами классической музыки. Здесь можно будет купить живые цветы, которые привезут из различных баз и совхозов. Также в саду пройдет весенний дизайн-маркет, на котором представят дизайнерские вещи для дома. В Перовском парке гостей парка будут ждать творческие мастер-классы, спортивная программа и коллективное создание большого арт-объекта. Посетители парка станут участниками творческих мастер-классов по флористике, плетению корзинок и созданию венков из живых цветов.

Сотрудники офиса
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сад имени Баумана 1 мая превратится в территорию искусства, где начнут работать несколько зон с мастер-классами по живописи, графике, рисованию. На главной площади установят огромный мольберт, на котором изображение будут создавать все гости праздника при помощи пуговиц, фольги, стекла и пластика, рассказали в пресс-службе.

Таганский парк подготовил для гостей модные показы от молодых дизайнеров и брендов популярной одежды и концерт кавер-группы. Посетители увидят дефиле, а также смогут создать модные образы и получить советы профессиональных имиджмейкеров. В усадьбе Воронцово 1 мая состоится фестиваль театрального, вокального и танцевального искусства.

Парк "Красная Пресня" посвятит праздник русскому авангарду, во время которого познакомит гостей с творчеством отечественных футуристов-музыкантов, поэтов и деятелей искусства в театральной сфере. Здесь будут читать стихи, играть спектакли, будет звучать живая музыка. Главной темой Праздника Весны и Труда в Измайловском парке станут игры — спортивные, музыкальные, интеллектуальные. Гостей ожидают необычные мастер-классы, спектакли, интерактивные игры и музыкальные коллективы, заключили в пресс-службе.

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