Путин дал российское гражданство 40 иностранцам

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 40 человек, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российское гражданство получили по шесть уроженцев Афганистана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, пятеро уроженцев Украины, трое — Азербайджана, по двое — Армении и Казахстана, по одному уроженцу Вьетнама, Туркмении, Марокко и Белоруссии.

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.