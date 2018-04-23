Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам, среди них художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации… Захарову Марку Анатольевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком"", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Звание Героя Труда также присвоено гендиректору АО "Акционерная Компания "Туламашзавод" Евгению Дронову, главному тренеру профессионального волейбольного клуба "Уралочка" Николаю Карполю, проходчику подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александру Куличенко, профессору "Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова" Галине Савельевой.