Блокировка IP-адресов Google вызвала проблемы с продажей ОСАГО

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Блокировка Роскомнадзором IP-адресов Google вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).
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52.0%Нет, это слишком поспешное решение
20.0%Мне без разницы, я не пользуюсь им
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми российские страховщики обязаны обеспечить клиентам возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде.
Система "е-Гарант" была запущена 17 августа 2017 года для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования, а в воскресенье сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались на то, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России.