Блокировка IP-адресов Google вызвала проблемы с продажей ОСАГО

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Блокировка Роскомнадзором IP-адресов Google вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).

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"РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме "е-Гарант", — говорится в сообщении РСА.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми российские страховщики обязаны обеспечить клиентам возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде.

Система "е-Гарант" была запущена 17 августа 2017 года для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА.

Ранее в понедельник Роскомнадзор опровергло информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (captcha).

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования, а в воскресенье сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались на то, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России.