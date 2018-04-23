МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Каждый третий российский ученый сегодня проживает в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва, по сути, вся представляет собой реальный научно-исследовательский и производственный кластер. Каждый третий российский ученый живет в Москве. 43% патентов на изобретения, зарегистрированные в России, принадлежат тоже москвичам", — рассказал Собянин в интервью "Российской газете".

Как отметил мэр, на сегодняшний день в Москве функционируют тысячи академических институтов и НИИ, инжиниринговых центров, технопарков, технополисов, а также такие крупные корпорации как "Ростех", "Роснано", "Роскосмос", объединенная авиастроительная компания.

"Многие из них оснащены хорошим современным оборудованием. Туда снова вернулась молодежь. И те новые оборонные мощности, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент, — плод труда многих предприятий, работающих в Москве. То есть в этом плане Москва вполне конкурентноспособна. Отстаем мы, как всегда, в производстве гражданской продукции, но в конечном итоге все изобретения так или иначе будут работать и на нее", — добавил градоначальник.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что российские ученые должны иметь возможность реализовывать свои прорывные идеи не только в отдельных научных центрах, но и на всей территории страны. По его ловам, "наука не должна быть сосредоточена в каком-то отдельном институте или субъекте федерации", необходимо, чтобы "по всей России формировались "точки притяжения" людей, которые увлечены идеей технологического прорыва".