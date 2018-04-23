Каждый третий российский ученый живет в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Каждый третий российский ученый сегодня проживает в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил мэр, на сегодняшний день в Москве функционируют тысячи академических институтов и НИИ, инжиниринговых центров, технопарков, технополисов, а также такие крупные корпорации как "Ростех", "Роснано", "Роскосмос", объединенная авиастроительная компания.
"Многие из них оснащены хорошим современным оборудованием. Туда снова вернулась молодежь. И те новые оборонные мощности, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент, — плод труда многих предприятий, работающих в Москве. То есть в этом плане Москва вполне конкурентноспособна. Отстаем мы, как всегда, в производстве гражданской продукции, но в конечном итоге все изобретения так или иначе будут работать и на нее", — добавил градоначальник.