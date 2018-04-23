Президентский полк начал подготовку к церемонии инаугурации

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Военнослужащие Президентского полка начали подготовку к инаугурации главы российского государства, сообщил РИА Новости источник, знакомых с ходом подготовки церемонии.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.

"Это стало традицией, поэтому, конечно, Президентский полк станет украшением церемонии. Подготовка ведется", — сказал собеседник агентства.

Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца. В этом году День Президентского полка, который 7 мая будет отмечать 82-ю годовщину образования, уже в четвертый раз совпадает с днем инаугурации избранного главы государства.

В начале церемонии военнослужащие роты почетного караула полка под звуки строевого марша Николая Иванова-Радкевича в исполнении Президентского оркестра внесут в Большой Кремлевский дворец Государственный флаг России, штандарт президента России, Конституцию и президентский знак.