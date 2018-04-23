Роскомнадзор объяснил, почему страница Google.ru недоступна

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

Ведомство также опровергло информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (captcha).

"Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации", — сообщил Роскомнадзор на своем сайте.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались на то, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.